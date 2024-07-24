TCMB sonrası dolarda son durum

Temmuz ayının başında başlattığı yükseliş trendine hafta başında mola veren dolar kuru, yoğun geçen günün ardından yeni günde yatay bir seyir sergiliyor.

Dünü 32,76 – 32,96 aralığında geçiren dolar kuru, günü 32,77 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah 08.30’da 32,81 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DUIRUM

Euro/TL hafta ortasında yatay bir bant üzerinde hareketleniyor. Temmuz ayına yükselişle başlayan Euro/TL yeni günde bu yükselişini bir miktar baskılayıp daha yatay bir seyir sergiliyor.

Dünü 35,57 – 35,91 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,63 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 35,63 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkisini gösteriyor.

Dün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

TCMB karar metninde sıkılaştırıcı mesajlar da korundu.

TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentilerine paralel gelene kadar mevcut duruşun devam edeceği belirtildi.

Bugün yurtiçi tarafta gündem veri bakımından sakin. ABD tarafında üretim satın alma verisi takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası üyelerinin konuşmaları yakından izlenecek. Gelecek olan veriler para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

4 SAATLİK USD/TRY GRAFİĞİ

4 SAATLİK EUR/TRY GRAFİĞİ

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