TCMB TL depo alım ihalelerinde hız kesmiyor

Kaynak: AA
TCMB TL depo alım ihalelerinde hız kesmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 20 Milyar TL depo alım ihalesine 3 milyar 766 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 766 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.İhaleye 3 milyar 766 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NE ANLAMA GELİYOR

Merkez Bankası'nın, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak kullandığı bir sistemdir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.

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