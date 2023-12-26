TCMB TL depo alım ihalesini sevdi. Son beş günde 3 ihale birden

TCMB'den bir kez daha TL depo alım ihalesi. Merkez Bankası son 5 günde 17 yıldır kullanılmayan TL Depo İhalesi silahını 3'ncü kez çekti. Bu sefer Merkez Bankası'na gelen teklif 130 milyar 263 milyon lira oldu

TCMB'nin bugün de 60 milyar liralık TL Depo alım ihalesi gerçekleştirdi. 60 milyar liralık ihalede gelen teklif 59 milyar 999 milyon 800 bin lira oldu. İhaleye toplamda 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,85, maksimum faiz oranı yüzde 42,35, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,27 olarak ilan edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL depo ihalesinin en son 17 yıl önce kullanmıştı. Bu silah tekrar TCMB tarafından çekilirken, son beş günde gerçekleştirilen 3 ihale dikkat çekici bulunuyor.

Ekonomi yönetimi bu yolla bankalardani fazla likidite çekmiş oluyor.

DEPO İHALESİ NEDİR

Türk Lirası Depo Alım İhalesi; Merkez Bankası'nın TL Depo ihalesini, Türk lirası likidite fazlalığını ve etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir.