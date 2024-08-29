TCMB verileri açıklandı. KKM hesaplarında dikkat çeken düşüş

Verilere göre, KKM hesaplarının toplam bakiyesi yaklaşık 57,4 milyar dolara geriledi.

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (DDKKM) hesaplarının stok bakiyesi haziran ayında 6,8 milyar dolarlık bir düşüşle 64 milyar dolardan 57,2 milyar dolara indi. Gerçek kişilere ait DDKKM stok bakiyesi 4,4 milyar dolar azalarak 45,7 milyar dolardan 41,3 milyar dolara, tüzel kişilere ait DDKKM stok bakiyesi ise 2,4 milyar dolar düşüşle 18,3 milyar dolardan 15,9 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, Türk Lirası KKM stok bakiyesi de haziran ayında 17,2 milyar lira azalarak 25,1 milyar liradan 7,9 milyar liraya düştü.