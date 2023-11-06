TCMB'den açıklama: Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayında yavaşlayan ve yıllık düzeyde yüzde 61,4'e gerileyen enflasyonla ilgili bir değerlendirme yayımladı.

TCMB'nin değerlendirmesine göre, gıda ve temel mal gruplarında yıllık enflasyon geriledi, ancak hizmet ve enerji grubunda artışlar yaşandı. Enerji grubunda, akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen, diğer enerji emtia fiyatlarının gecikmeli etkileriyle artış gözlendi. Ayrıca doğalgazda tüketimin bedelsiz kullanım sınırını aşması nedeniyle aylık tüketici enflasyonuna etki etti.

TCMB, giyim ve ayakkabı alt grubundaki dönemsel fiyat artışının temel mal grubu aylık enflasyonunu yükselttiğini ve hizmet grubunda aylık fiyat artışlarının güçlü seyretmeye devam ettiğini belirtti. Kira alt grubunun yüksek atalet gösterdiği ve hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulandı.