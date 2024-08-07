TCMB’den bir ilk

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TCMB’den bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuzda ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verisi kapsamında ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık Döviz alım tutarı Temmuz'da sıfır olarak kaydedildi.

2013’ten bu yana yayınlanan veride ilk defa TCMB’nin reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadı.

Bu verilere göre, marttan beri ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık döviz alım tutarlarında yavaşlama süreci dikkat çekiyordu.

Nisanda bu kanaldan yapılan alımlar 98 milyon dolara kadar düşmüştü.

TCMB Haziran'da reeskont aracılığıyla 103 milyon dolar döviz alım gerçekleştirmişti.

Bu kanaldan yapılan alımlar 2020 ve 2021’de yoğunlaşmıştı. Temmuz 2020'de reeskont aracılığıyla döviz alımı 3,1 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı.

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