TCMB'den Carry Trade videosu yayında

TCMB yeni video yayınladı

Carry trade, işlemlerinin örneklerle açıklandığı videoda, detaylı bir anlatıma yer verildi.

Carry trade yatırımcıların düşük faizli para biriminden borç alacak şekilde, daha yüksek faizli para birimine yatırım yapmasına denir.

Carry trade işlemleri, döviz kuru değişmediği sürece iki ülke arasındaki faiz farkı kadar getiri potansiyeli taşıdığını, bu işlemlerin getiri sağlanmasına etki eden en önemli unsur döviz kurları olduğu belirtildi.

Yüksek faizli para biriminin, aradaki faiz farkından daha çok değer kaybetmesi durumunda yatırımcı için zarar oluşabileceği belirtildi.

Videoda ilgili işlemelerin nasıl çalıştığı bir örnekle anlatılırken, carry trade işlemlerinin her zaman karla sonuçlanmayabileceği uyarısına da vurgu yapıldı.

Carry trade işlemlerinin yatırımcıların kur beklentilerini yansıttığı belirtilen videoda, bu işlemlerin uluslararası fon akışlarının yönünün belirlenmesi bakımından oldukça kritik olduğu aktarıldı.

Söz konusu videoda, bu işlemleri yapan yatırımcıların döviz kurundaki oynaklığı ve oluşabilecek riskleri dikkate alması gerektiğine dikkat çekildi.