TCMB'den enflasyon mesajı: Gerileme eğiliminde!

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirtti. Türk lirası, sıkı para politikası sayesinde yatırımcılar için cazip bir taşıma getirisi sunuyor. Spot piyasada işlem yapmanın, vadeli piyasalara kıyasla daha avantajlı olabileceği değerlendiriliyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler, gelişmekte olan ülkelerde riskleri artırıyor. TCMB, Türk lirası mevduatın payını artırmayı ve kredi büyümesini dengelemeyi hedefleyen düzenlemeler uyguluyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin finansal istikrarını koruma çabalarının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor.

ÇOK ÇARPICI KUR TAHMİNİ

ING’nin yayımladığı güncel analizde, 2025 yılının ilk yarısı tamamlandığında dolar/TL kurunun yaklaşık 39,44 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Yıl sonu içinse kurun 43 TL düzeyine yükselebileceği öngörülüyor. Banka, bu tahminlerde rezervlerin seyri, fiyat istikrarı ve yerli yatırımcıların tasarruf eğilimlerinin etkili olacağını belirtiyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30’UN ALTINDA

Raporda ayrıca, döviz kurunda ani sıçramalar, yüksek ücret artışları veya küresel emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanmadığı sürece Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda %30’un altına gerileyebileceği öngörülüyor. Bu beklenti, piyasalarda pozitif bir hava oluştururken, liralaşma stratejisinin meyvelerini vermeye başladığına işaret ediyor.

TCMB’NİN ADIMLARI OLUMLU KARŞILANDI

Öte yandan, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini artırmak amacıyla yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan yükseltmesi ve ihracat gelirlerinin TL’ye dönüş oranını geçici olarak %25’ten %35’e çıkarması da ING tarafından olumlu karşılandı. Bu uygulamaların liralaşma sürecini hızlandırdığı değerlendirmesi yapıldı.