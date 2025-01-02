TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi

TCMB'nin 9 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif tutarı hem de gerçekleşme tutarı 1 milyar 150 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 3 Ocak vadeli 780 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı 771 milyar 841 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 726 milyar 841 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,47, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.