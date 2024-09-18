TCMB'den yeni bir TL depo alım ihalesi daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasadaki TL likiditesini çekmek için 17 yılın ardından bu yılın açık ayında devreye aldığı TL Depo alım ihalelelerinde hız kesmiyor.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 8 milyar 44 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NE ANLAMA GELİYOR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak kullandığı bir sistemdir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.