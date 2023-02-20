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Merkez'den faiz kararında sürpriz bekleniyor. Hem de 100 veya 200 baz puan

Uluslararası yatırım bankaları, Türkiye'deki ekonomistler Merkez Bankası'nın deprem sonrası yeni faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Hem de politika faizinde istenilen rakama düşüldü denilmesine rağmen. Ağırlıklı görüş 100 baz puan indirime işaret ederken, 200 baz puanlık bir indirim gelebileceği de konuşuluyor.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:02
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TCMB'nin faizle ilgili sürpriz yapacağı iddia ediliyor. Hem de 100 veya 200 baz puan

Merkez'den faiz kararında sürpriz bekleniyor. Hem de 100 veya 200 baz puan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Kahramanmaraş merkezli geniş bir coğrafyada yıkıma yol açan depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için politika faizinde indirime gitmesi bekleniyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 23 Şubat perşembe günü saat 14:00'te açıklayacak.

Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünü kasım ayında tamamlamış aralık ve ocak aylarında yaptığı toplantılarda politika faizini beklentilere paralel yüzde 9 olarak sabit tutmuştu.

Yılın ilk toplantısında beklentilere paralel olarak açıkladığı faiz kararı sonrası yayımladığı karar metninde, yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmamış ve enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığı belirtilmişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler 50 baz puan indirim bekliyor

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin medyanı Merkez Bankası'nın bu ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8.50 seviyesine çekeceğini gösteriyor. Ankete katılan sekiz kurum politika faizinin sabit tutulacağını dokuz kurum ise yeni indirimlerin başlayacağını tahmin etti.

Ankete katılan kurumlardan 7 tanesi perşembe günü politika faizinde 100 baz puan indirim beklerken birer kurum ise 50 ve 200 baz puanlık indirim öngörüyor. Sekiz kurum ise Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini indirmesini bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

JP MORGAN VE MORGAN STANLEY 100 BAZ PUAN İNDİRİ ÖNGÖRDÜ

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Merkez Bankası'nın 23 Şubat'taki toplantısında faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 8'e çekmesini beklediğini ifade etti. Banka değerlendirmesinde "18 Haziran'da yapılması planlanan seçimler öncesinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmiyoruz" denildi.

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley ekonomistleri de, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.

BARCLAYS SABİT KALMASINI BEKLİYOR

İngiltere merkezli Barclays bir araştırma notunda Türkiye'de meydana gelen depremin ekonomik ve siyasi etkilerine dikkat çekti ve yine de baz senaryo olarak TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını beklediklerini belirtti.

"Baz senaryo olarak 2023'ün birinci yarısında faizlerde değişiklik beklemiyoruz fakat bir önceki TCMB açıklamasındaki güvercin sinyaller ve deprem kaynaklı beklenen ekonomik yavaşlama tahminimizdeki aşağı yönlü riskleri arttırıyor."

 

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