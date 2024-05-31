TCMB'nin yayımlama kararı aldığı KKM stoğu rakamları açıklandı

Kaynak: AA
TCMB'nin yayımlama kararı aldığı KKM stoğu rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi nisanda 1,5 milyar dolar gerileyerek 72,8 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM stoklarının yayınlama kararı almıştı. Merkez Bankası DDKKM ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin nisan ayı sonuçlarını yayımlamaya başladı.

TCMB'ye göre mart sonunda 74,3 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, nisanda da düşüş yaşadı. Bu rakam 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece KKM stokları 72,8 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 500 bin dolar düşüşle 51,9 milyar dolardan 51,4 milyar dolara geriledi., Tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,1 milyar dolar geriledi ve 22,4 milyar dolardan 21,3 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de nisanda 33,7 milyar lira azalışla 98,8 milyar liradan 65,1 milyar liraya düştü.

Söz konusu tutar yaklaşık 2 milyar dolar olarak hesaplandı. Açıklanan veriler, böylece toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 75 milyar dolar civarında olduğuna işaret etti.

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