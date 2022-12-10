Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘yılbaşı’ kelimesi. Yılbaşı kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK yılbaşı nasıl yazılır? Yılbaşı birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu yazılışı karıştırılan kelimeleri hem örneklerle açıklıyor hem de anlamlarını belirtiyor. TDK’ya göre yılbaşı kelimesi “Ocak ayının birinci günü” olarak açıklanıyor. Yani bir yılın sona erdiği yeni bir yılın başladığı ilk gün yılbaşı olarak adlandırılıyor. Peki, yılbaşı nasıl yazılır?

YILBAŞI NASIL YAZILIR? TDK YILBAŞI YAZILIŞI BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI?

TDK’ya göre yılbaşı kelimesinin doğru yazılışı birleşik şekilde oluyor. Yani “yıl başı” şeklinde yazmak yazım yanlışı oluyor.

Türk Dil Kurumu’nun yılbaşı kelimesi ile ilgili verdiği örnek ise şöyle;

"Ben, bizde yılbaşını kutlamak diye bir görenek olduğunu bilmiyorum." - Nazım Hikmet

Başka örneklerle de ifade etmek gerekirse;

“Biz bu yılbaşında bir arada eğleneceğiz” (doğru kullanım)

“Arkadaşıma yıl başında kaç gün tatil yapacağımızı sordum” (yanlış kullanım)