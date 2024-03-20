TDV ramazanda 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak

TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte “Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin” temasıyla yurt içinde tüm il ve ilçelerde, yurt dışında ise 74 ülkedeki 350 bölgede ramazan programları düzenliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da daha çok deprem bölgesine yardım eli uzatıyorlar. Deprem bölgesindeki 22 noktada iyilik sofraları kurarak günlük 15 bin 900 kişiye iftar veriyorlar. Böylece ramazan ayı boyunca 500 bine yakın depremzedeyi kurulacak iftar sofralarında ağırlayacaklarını ifade ediyorlar. Ayrıca, deprem bölgesindeki 19 binden fazla ihtiyaç sahibine 1000 liralık alışveriş yardım kartı ve 7 binden fazla kişiye de 1000 liralık bayramlık yardım kartı ulaştıracaklarını bildiriyorlar.

Vakıf, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da 5 bin gıda kolisi dağıtımı yapacak. Böylelikle ramazan ayı boyunca toplam 600 bine yakın depremzedeye yardım ulaştırmayı hedefliyorlar. Yurt içinde vakfın 1003 şubesi aracılığıyla 1000 liralık 83 bin 360 alışveriş yardım kartı ve 1000 liralık 22 bin bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştireceklerini açıklıyorlar. Alışveriş kartları ve gıda paketleriyle ülkemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirmesini temenni ediyorlar. Hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla deprem bölgesi dahil Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştıracaklarını belirtiyorlar.

Ayrıca, vakıf Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanında ramazanın manevi iklimini ve bereketini yaşatmak için çeşitli faaliyetler düzenliyor. Yurt dışında da gıda paketi, iftar-kumanya ve bayramlık kıyafet dağıtımının yapılacağını söylüyorlar. Toplamda 74 ülkedeki 350 bölgede toplam 1 milyon 63 bin 165 ihtiyaç sahibine ulaşmayı planladıklarını belirtiyorlar.

Türkiye’deki rakamları da dahil ettiğimizde yurt içi ve yurt dışında 2 milyondan fazla kişinin iftar ve sahur sofralarına katkıda bulunacaklarını ve hayır dualarını alacaklarını ifade ediyorlar. Hayırsever milletin infak ve zekatlarıyla ülkemiz ve 74 ülkedeki mazlum ve mağdurlara 314 milyon liradan fazla yardım ulaştıracaklarını belirtiyorlar.