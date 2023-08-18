TDV yurtlarına öğrenci kayıtları başladı. Başvurular nasıl yapılacak?

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) 2023-2024 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarının başlandığı bildirildi. Öğrenciler, "www.tdvyurt.com.tr" adresinden, yurtlar hakkında detaylı bilgi edinerek ön kayıt başvurusunu online yapabilecekler.

KAYNAK: AA
TDV yurtlarına öğrenci kayıtları başladı. Başvurular nasıl yapılacak?

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, vakfın yurtlar ve sosyal tesisler iktisadi işletmesine bağlı öğrenci yurtlarında yeni eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yeni eğitim öğretim yılında 29 ilde 37'si kız, 16'sı erkek olmak üzere, toplam 53 yurt binasıyla 12 bin 128 üniversite öğrencisine güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Yurtlarda sağlanan fiziki şartların yanı sıra öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığını da aktaran Turan, "Öğrenciler, yurtlarda 7/24 kesintisiz sıcak su, sınırsız internet, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği gibi imkanlardan eksiksiz faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Turan, öğrencilerin yurtlarda kaliteli ve ferah mekanlarda gençlerin ilim, inanç ve sosyo-kültürel dünyalarına da katkıda bulunduklarını belirterek, "Tecrübeli kadromuz ve öğrenci merkezli yönetim anlayışımızla yurtlarımızda barınan öğrencilerin daha donanımlı bireyler haline gelmeleri için ilmi, fikri, sosyal, bedensel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra kurs ve atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar da düzenlenmektedir." bilgisini verdi.

Yurtlarda kalan öğrencilerin Vakfın burs imkanına da başvuru yapabildiğinin altını çizen Turan, yurtlarda ders çalışma salonları, TV-dinlenme odaları, spor salonları, kantin ve kütüphane gibi çeşitli ortak yaşam alanlarının da bulunduğunu aktardı.

Turan, ülke genelinde hızla genişleyen, temiz, nezih bir ortamda ekonomik fiyatlarla öğrencilere hizmet vermeyi sürdürdüklerine değinerek, kız ve erkek öğrencileri TDV yurtlarına kayıt olmaya davet etti.

Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, "www.tdvyurt.com.tr" adresinden, yurtlar hakkında detaylı bilgi edinerek ön kayıt başvurusunu online yapabilecekler.

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