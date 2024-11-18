Tecavüz tehdidi alan Teğmen Ebru Eroğlu için yargıdan skandal karar

Gazeteci Barış Terkoğlu, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan ve ettikleri yemin nedeniyle açığa alınan teğmenler hakkında dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun mezuniyet töreninde arkadaşlarıyla birlikte geleneksel teğmen yemini ettiğini ve ardından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı attığını hatırlattı.

Her yıl gerçekleştirilen bu yemin töreni, bu kez iktidar cephesinde büyük bir tepkiye neden olmuş, Eroğlu ve arkadaşları ordudan ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, Teğmen Ebru Eroğlu’nun bu süreçte karşı karşıya kaldığı skandal bir yargı kararını gündeme taşıdı.

Terkoğlu, aylardır hedef gösterilen Eroğlu’nun maruz kaldığı çirkin bir tehdide dayanamayıp savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, ancak bu tehditlerin hukuken “suç” sayılmadığını belirtti. Bu durum, hem kamuoyunda hem de hukuk çevrelerinde tartışmalara yol açtı.

Eroğlu'na gelen çirkin 'tecavüz' tehdidini ve yaşananları Terkoğlu şöyle anlattı:

"Önümde üç tane yargı dosyası duruyor. Üçünün de konusu hakaret. Neyle mücadele ettiğimizi, Teğmen Ebruları harcayan düzenin nasıl kurulduğunu, Cumhuriyet kurumlarının ne hale getirildiğini anlayın diye anlatacağım. İlki Teğmen Ebru ile ilgili. Dedim ya, yemin töreninden sonra binlerce hakarete uğradılar diye. Baş etmek mümkün değildi. Ama fotoğrafının altına yazılanlardan bir tanesi Teğmen Ebru’ya 'Yeter artık' dedirtti. Genç bir kadın olarak savcılığa şikâyet etti. Bu köşede küfür görmezsiniz. Ama madem faili etmiş, madem savcı birazdan okuyacaklarınızı yazmış, ben de utanmadan yazayım, kızaran senin yüzün olsun okuyucu: 'Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.'

SAVCI, "İFADE HÜRRİYETİ" DEDİ