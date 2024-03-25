Tecavüzden ceza alan Dani Alves serbest kaldı. Ödediği kefalet ortaya çıktı

Cinsel saldırı davası kapsamında yargılanmakta olan ve 14 ay süresince tutuklu bulunan Daniel Alves, serbest bırakıldı.

Katalonya’nın en yüksek yargı organı, Alves’in 1 Milyon Euro tutarındaki kefalet bedelini ödemesinin ardından Brezilyalı dünyaca ünlü eski futbolcuyu tahliye etti.

Brezilya ve İspanya pasaportlarını ilgili makamlara veren Alves, İspanya dışına çıkış yapamayacak.

Her hafta mahkemede hazır bulunması gereken Daniel Alves, yaşanan son olaylardan zarar gören kişiyle herhangi bir iletişim kuramayacak ve bu kişinin yaşadığı çevrede bulunamayacak.

Daniel Alves, cinsel saldırı suçundan dört yıl, altı ay hapis cezası almıştı.

NE OLMUŞTU?

Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves , 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadesini üç kez değiştiren, son olarak cinsel ilişkiyi kabul ederek eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini itiraf eden 40 yaşındaki Alves , bulunduğu Brains-1 Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains-2 Cezaevine nakledilmişti.