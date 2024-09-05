Tecno Camon 30’un kamera performansı

Akıllı telefon pazarında sektörde hakim olan birkaç markanın tahtı her geçen gün daha da sallanmaya devam ediyor. Özellikle Asya bölgesinden çıkan markalar durmaksızın yeni bir model çıkarıyor, modellere birbirinden farklı rekabeti yükseltecek özellikleri sağlamaya devam ediyor.

Son zamanlarda yine reklamları süsleyen, kamerası ile öne çıkan cep telefon markalarından birisi de Tecno markası. Bu markayı ya TV reklamlarında ya da evinize işinize giderken metro veya metrobüs duraklarında mutlaka görmüşsünüzdür.

Markanın son çıkan modeli Camon 30 kamerası ile öne çıkartılan modeller arasında yer alıyor. Aslında pek de haksız sayılmazlar. Bu model gerek kamera adası gerekse de kullandıkları malzeme ile göze güzel gözüküyor.

OIS destekli 50 MP kameraya 2 MP’lik bir derinlik sensörü ve ışık sensörü de eklenmiş durumda. Yuvarlak kamera adası dışarıdan göze güzel görünmesinin yanı sıra kameranın sensörleri sayesinde çekilen kareler yapay zeka destekli olsa dahi oldukça doğal gözüküyor.

Ön kamerada ise yer alan 50 MP’lik kamerada göz bebeklerini takip eden sensör ve 3 tonlu flaş bulunuyor. Özellikle canlı yayın yapan ve Vlog çeken insanlar için işe yarar bir özelliğe sahip olan Camon 30, uygun fiyatlı kamerası güçlü olan bir cep telefonu arayanlar için uygun bir telefon olarak yorumlanıyor.