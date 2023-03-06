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Tecno Spark 10 Pro'nun özellikleri ve tasarımı belli oldu. Tanıtımı gerçekleşti

Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Tekno Spark, yeni cihazının tanıtımını yaptı. Akıllı telefon Tecno Spark 10 Pro'nun teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:19
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Tecno Spark 10 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu

Tecno Spark 10 Pro'nun özellikleri ve tasarımı belli oldu. Tanıtımı gerçekleşti
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Tecno Spark 10 Pro’nun tanıtımı gerçekleşti.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Akıllı telefonun gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alıyor. 12 nm sürecinden geçen Helio G88, iki adet 2.0 GHz hızında Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Ek olarak grafik birimi ihtiyacını da Mali-G52 MC2 ile karşılıyor.

Cihaz 6,8 inç büyüklüğünde 2460 x 1080 çözünürlükte, 90 Hz yenileme hızında IPS LCD ekrana sahip. Telefonun arka panelinde bir adet 50 Megapiksel, ön tarafında ise 32 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor. 8 GB RAM ve 8 GB sanal RAM özellikleri olan cihaz, 128 ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip. 18W şarj destekli telefon, 5.000 mAh bataryayla karşımıza çıkıyor. Güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucu teknolojisine sahip telefon, 168,41 x 76,21 x 8,46 mm boyutlarında.

İŞTE TECNO SPARK 10 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

 

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