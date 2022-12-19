TED Üniversitesi YD Öğretim Görevlisi alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.



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