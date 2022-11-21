﻿Gazeteci Hıncal Uluç kimdir, hastalığı neydi, neden öldü?

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

Uluç, Kilis'te 1 Kasım 1939 tarihinde dünyaya geldi. Türk gazeteci, köşe yazarı ve Spor yorumcusudur. Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı. Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olmasından ötürü üç yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Tayinler nedeniyle ilkokula Bandırma'da başlamış, sonra 1950 yılında Kilis'te bitirmiştir. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan Uluç, eğitiminin geri kalanını da Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamlamıştır.

1980 yılına kadar Ankara'da kalan Hıncal Uluç, İngilizce öğrenme isteği nedeniyle de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazıldı, bir sömestr sonunda tekrar Ankara'ya döndü ve Ankara’ya döndükten sonraki sene de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı.

Yenigün adıyla kurulan yayın organında Uluç, Mehmet Ali Kışlalı desteği ile 17 yaşında, spor sayfasını hazırlamaya başlayarak gazeteciliğe adım attı. Başarılı gazeteci, 1964 yılında liseden mezun olduktan bir yıl sonra Mamak Muhabere Okulu'nda iki yıl askerlik yaptı.

1967 yılında, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı. Oktay Kurtböke Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni olduğu için Uluç, burada da haftada iki gün spor yazıları yazmaya başladı. TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet'te tam sayfa TV gazetesi hazırladı.

1980 senesinde İstanbul'a gelen Uluç, 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 1994 yılında uğradığı silahlı saldırıya uğradı. Hıncal Uluç, kendi seçtiği şarkılardan oluşan "Hıncal'ın Seçtikleri" 2008'de, "Hıncal'ın Seçtikleri 2" 2009'da yayınlandı.

HINCAL ULUÇ NEDEN VEFAT ETTİ?

Uluç, 1977- 1983 yılları arasında arkeolog olduğu bilinen Holly Hartquist ile evlilik yapmıştır. Usta gazeteci, 20 Kasım'ı 21'ine bağlayan gece hayatını kaybetti. Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.