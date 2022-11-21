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Son dakika... Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Alınan son dakika bilgisine göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan duayen gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 01:00
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Gazeteci Hıncal Uluç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika... Hıncal Uluç hayatını kaybetti
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Hıncal Uluç'un ölüm haberini, Yazar Faik Çetiner duyurdu.

Çetiner, yaptığı açıklamada "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı. 

Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.

 

HINCAL ULUÇ KİMDİR?


1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur.

Ünlü isim, baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür.

1952 yılında Hatay'da ortaokula başlayan isim, geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, ardından tekrar Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara’ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan isim, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır.

 

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