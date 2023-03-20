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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden SP İl Başkanı toprağa verildi

SAADET Partisi (SP) Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Simit, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 22:05
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden SP İl Başkanı toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden SP İl Başkanı toprağa verildi
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(DHA)- Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören SP İl Başkanı Ali Doğan Simit, hayatını kaybetti. Simit'in Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Genel Sekreteri Mesut Doğan, SP Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Simit’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurşunlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Simit, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Defin sonrası mezarlıkta açıklama yapan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Kanser tedavisinin ardından görevine döndü. Takdiri ilahi, hastalık nüksedince hayata veda etti. Bütün yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah makamını ali eylesin, sevdikleri ile beraber eylesin inşallah. Bu fırsatı verdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Allah’a emanet ediyorum" dedi.

Karamollaoğlu, mezarlıkta SP İl Başkanı Ali Doğan Simit’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledikten sonra karayoluyla Ankara’ya döndü.

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