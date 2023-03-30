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Tedavi gördüğü hastanede ölmek istedi

Silivri Devlet Hastanesi'nin terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, hastanenin güvenlik personeli engelledi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:03
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Tedavi gördüğü hastanede ölmek istedi

Tedavi gördüğü hastanede ölmek istedi
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İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören C.İ. isimli hasta, terasa çıkarak aşağı atlamak istedi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Hastanenin güvenlik görevlileri şahsın yanına gelerek ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. 

Güvenlik görevlileri, bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladığı şahsı polise teslim etti. O anlar kameralara yansıdı. Şahıs ifadesi alınmak üzere Silivri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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