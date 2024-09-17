Tedavi için gittiği hastanede 'Siz ölüsünüz' dediler. 1.5 saat bekledi evine gönderildi

Edremit ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Fetiye Balgün, hayatını değiştiren bir hata ile karşılaştı. Temmuz ayında doğum sırasında bebeğini kaybeden Balgün, evinde merdivenden düştü ve acil bir şekilde Edremit Devlet Hastanesi’ne gitti.

Ancak hastanede tedavi olmak için kimliğini uzattığında, karşılaştığı yanıt onu şoke etti. Kayıt memuru, Fetiye Balgün’ün hastane sisteminde ölü olarak göründüğünü belirtti ve bu nedenle işlem yapılamayacağını söyledi.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Burnunu çarpan ve ciddi şekilde şişen Balgün, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı: “Merdivenlerden düştüm, burnum morardı. Hastaneye gidip tedavi olmak için kimliğimi uzattım. Ancak görevli, TC kimlik numaramı sisteme girdikten sonra bana ‘Siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz’ dedi. Eşim de bu duruma şahitti. Büyük bir şok yaşadım çünkü bir buçuk ay önce çocuğumu kaybettim. Bebeğime ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak kayıtlara geçmişler.”

EVİNE GÖNDERDİLER

Olay sırasında yanında olan eşi Görkem Balgün de yaşananları şöyle dile getirdi: “Eşim beni aradı, hemen eve geldim. Evin her yeri kan içindeydi. Hemen hastaneye götürdüm. Kimliğini uzattığımızda ‘ölü hakkında işlem yapılamamaktadır’ dediler. Tam bir buçuk saat bekledik ve sonunda bizi geri gönderdiler.”

Yanlışlık, çiftin şikayeti üzerine hastane kayıtlarında düzeltilse de, bu durum Balgün ailesine derin bir travma yaşattı. Yaşadıkları karışıklık ve sağlık sistemindeki bu büyük hata, hem hastane hem de ilgili makamlar tarafından sorgulanması gereken bir durum olarak gündeme geldi.