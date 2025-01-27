Tedavi olmalı demişti! Serdar Ortaç’tan Lara’ya şaşırtan itiraf

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tedavi olmalı demişti! Serdar Ortaç’tan Lara’ya şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, şarkıcı Lara’nın “Serdar’ın sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil, yardım almalı” sözleri hakkında ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç şarkıcı Lara için "Botokstan su içemiyor" şeklinde bir açıklamada bulunmuş sözleri tepki toplamıştı. Ortaç'ın bu sözlerine sessiz kalamayan Lara, "Sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil, yardım almalı" diyerek Ortaç'a cevap vermişti. Ünlü şarkıcıdan Lara'nın sözlerine yanıt geldi.

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Etiler'de görüntülenen Serdar Ortaç, stüdyo çıkışı yeni projelerini anlattı. Ünlü şarkıcı, "Yeni çalışmalarımız var. Bir şarkım vardı. Pınar diye bir hanımefendiye şarkı verdim. Provaları bitti. Evime gidiyorum." ifadelerini kullandı.

TEDAVİYE İHTİYACIM VAR

Lara'nın kendisine yönelik açıklamaları ile ilgili konuşan Ortaç ise, "Lara'yı çok severim. Kendisi haklı, tedaviye ihtiyacım var. Zaten rahatsızım" ifadelerini kullandı.

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