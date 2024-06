Tedavisi mümkün olmayan hastalığa bu su şifa oldu

Ankara'dan gelen 17 yaşındaki Ahmet Can Erdoğan, Pertek Termal Otel sahibi Selahattin Şerefoğlu'nun daveti üzerine termal otelde 20 gün boyunca doğal medical suya girerek yaralarının yüzde 80'ine yakınının kapandığını belirtti.

Ahmet Can, Ankara'da tanıştığı Şerefoğlu'na hastalığından bahsetti. Şerefoğlu, Ahmet Can'ı termal otele davet etti. Termal suya giren Ahmet Can, yaralarının hızla iyileştiğini fark etti. Ahmet Can, "Geçmeyen yaralarım bu su sayesinde geçmeye başladı. Benim gibi rahatsızlığı olanlara burayı şiddetle öneriyorum. Suya girdikten sonra geçmeyen yaralarım geçmeye başladı. Kaşıntılarım azaldı, su toplamaları olmamaya başladı. Şu anda vücudumda bulunan yaraların yüzde 80'i geçmiş durumda" dedi.

Pertek Termal Otel sahibi Selahattin Şerefoğlu, termal suyun cilt hastalıklarına iyi geldiğini ve Ahmet Can'ın yaralarında gözle görülür iyileşmeler olduğunu söyledi. Şerefoğlu, "Bu su ciltteki bütün lezyonları çözüyor. Diyabetik ayaklar dahi burada kurtuldu. Egzama ve sedef hastalığını da iyileştiriyor. Bu hastalık çaresiz bir hastalık, bunun çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şerefoğlu, termal suyun içindeki minerallerin sağlık açısından çok önemli olduğunu belirtti. Karbonat, magnezyum, kalsiyum, flüorür ve çözülmüş karbondioksit içeren suyun antimikrobiyal özellik taşıdığını ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu kaydetti. Şerefoğlu, "Bu su, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve cilt hastalıklarının büyük bölümüne iyi geliyor. Özel odalarımızda hastalarımızı tedavi ediyoruz" dedi.