Tedavüldeki 25 kuruşluk madeni paranın maliyeti bakın değerinin kaç katı çıktı

Tedavüldeki 1 ve 10 kuruşluk paradan sonra gelen 25 kuruşların maliyeti, değerini kat ve kat katladı.

Döviz nedeniyle katlanan demir para maliyetlerini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir 25 kuruşluk madeni paranın kaç liraya üretildiğini açıkladı.

Deniz Demir'e göre 25 kuruşluk bir madeni paranın maliyeti değerinin 6,5 katından fazla... Merkez Bankası 25 kuruşluk bir parayı 1 lira 64 kuruşa üretiyor. Tek 25 kuruşluk madeni paralarda bu uçuk durum yok. 50 kuruşluk ve 1 liralık demir paraların da maliyeti değerinin kat ve kat üstünde.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yaptığı açıklamada, madeni paraların basımındaki madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin yükseldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deniz Demir'e göre, Merkez Bankası’na 25 kuruşun maliyetinin 1.64 TL, 50 kuruşun maliyetinin 2.31 TL ve 1 TL’nin maliyetinin de 2.77 TL...İşte Demir'in yaptığı açıklamai:

“Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı. 1 TL’lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL’nin maliyeti 3 TL’ye yaklaştı. Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler. Ekmeğin 10 lira olduğu yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir.”