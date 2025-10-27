Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

“ZOR BİR HAFTAYDI”

Galibiyeti değerlendiren Tedesco, takımının üst üste yoğun maç temposuna rağmen güçlü bir reaksiyon gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bizim için zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji sarf etmiştik. Bugün iyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi ve bunu da başardık. Takımda herkes gelişiyor, hep beraber yukarıya doğru ilerliyoruz. Hem futbolcularımız, hem çalışanlarımız hem de taraftarlarımız mutlu olduğu için ben de mutluyum.”

“SON 10 GÜNDE HER ŞEYİ KAZANDIK”

Maç sonunda oyuncularla yaptığı konuşmada takımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirten İtalyan teknik adam, “Sadece son 10 gündeki çalışmalarımızdan ve maçlarda gösterilen performanstan çok mutlu olduğumuzu söyledim. Yanılmıyorsam son 10 gündeki bütün maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum.” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ İYİ BİR TOPARLANMA SÜRECİ GEREKİYOR”

Yaklaşan Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Tedesco, “Öncelikle iyi bir toparlanma süreci geçirmemiz gerekiyor. Çünkü son üç maç bizler için çok zorlu geçti. Şimdi bir-iki gün izin yapacağız ama çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri antrenmanlarımız olacak. Umarım iyi bir maç olacaktır. Karşılaşacağımız rakip de haftada bir maç yapan takımlardan biri.” dedi.