Tedirgin eden 'üç gün' hastalığından inek ölümleri! "Başka bir şeyimiz yok"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı birçok köyde üç gün hastalığı sebebiyle ineklerin öldüğünü ifade eden vatandaşlar ne yapacaklarını bilmediklerini, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.

Besici Döndü Tüysüz, "Üç gün hastalığı geldi. İlaç alıyoruz ilaçlar çok pahalı, üç günden beri vuruyoruz ineklere. Böyle böyle hepsine bulaşırsa işimiz var. İnekten başka bir şeyimiz yok. Bir şey olursa ekmeğimizden olacağız. Önceki gibi aşı da yapmaz oldular mallara. Böyle bekliyoruz sonuçları" diye konuştu.

"DESTEK GÖRMÜYORUZ"

Erkan Tüysüz ise şunları söyledi:

"Bir hafta önce hayvanların rahatsızlığı başladı. İl Tarım'dan bize bir mesaj geldi, işte "üç gün hastalığı var, hayvanlarınıza dikkat edin, ahırlarınızı ilaçlayın" diye söylendi. Veterineri çağırdık, veterinerimiz geldi bize ilaç verdi. Söylediği şey "verdiğimiz ilaçlar sadece o günlük rahatlatır'. Ateş düşürücü, ağrı kesici işte vitamin destekli ve antibiyotik kullanıyoruz. Hayvan yemiyor. Ben bir hayvanımı kaybettim ve şu anda da beş tane hayvanım rahatsız durumda. Biz hiçbir şekilde destek görmüyoruz. İlçe Tarım'dan hiçbir kişi gelmedi. Karakütük köyü, İlbistanlı köyü, Yanıklar yöyü yani tüm köyler bu şekilde benim duyduğum. Birçok ölüm var. Bizim tek geçimimiz hayvancılık. Ben sabah akşam ahırda bekliyorum hayvanlarıma bir şey olmasın diye."

"SİNEKTEN GEÇERMİŞ"

İbrahim Küçükoğlu ise "Üç gün hastalığı bulaştı. Üç tane ineğimiz vardı biri öldü iki tane kaldı. Hiç haberimiz olmadı bizim. "Sinekten geçermiş" dediler, yani kurtaramadık. Sinek için zehir sıkıyorlar ama pek de etkisi olmuyor. Direk yoldan geçiyorlar adamlar yani birebir sıkmıyorlar her yere" dedi.

Mustafa Avcı da "İki ineğim vardı biri rahatsızlaştı yemeden içmeden kesildi. Bunu tez fark ettim ama yine de benim ineğim ağır geçirdi. Ben kurtardım ineğimi, elimden geleni yaptım. 3-4 günde zor iyileştirdik. Yeni yeni hayvan kendine geliyor. Bir inek daha var ona bulaşır diye korkuyorum" diye konuştu.

"KOMŞULARIN İNEKLERİ DE ÖLDÜ''

Osman Kara "Üç gün hastalığından ineklerimiz hep hasta oldu. Zaten anında iğnelerimiz hazır. İğnelerimizi yapıyoruz ama bir tanesi akşam oldu anında iğnesini vurdum, veterinere telefon ettim ve bir iğne daha tavsiye etti. Ben de getirdim iğneyi vurdum ama inek iki saat sonra yıkıldı öldü. Bu hayvanlar böyle ölüyor. Komşuların birer tane yine öldü, iki tane inek yine öldü" şeklinde konuştu.