Teğmenler işe başladı! Mansur Yavaş: Özellikle hiç kimseye duyurmadık

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)’ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak “demokratik ve laik cumhuriyet” yemini eden 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın teğmenlere sahip çıktığı ortaya çıktı. Ayrıca Yavaş'ın teğmenlerin işe alınmasını kimseye duyurmadıkları da Yavaş'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Sözcü'den Saygı Öztürk köşesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın teğmenlere yardımını yazdı.

İşte Öztürk'ün yazısında yer alan o ifadeler:

MANSUR BEY’DEN DESTEK

Teğmenlerin TSK’dan çıkarılmasına karşı, yürütmenin durdurulması ve daha sonra iptali için davalar açıldı. Avukatlara, hukuki görüş bildiren öğretim üyeleri de dönmeleri için bir engel olmadığı görüşünde. Dahası, bu teğmenler, 4’e karşı 5 oyla Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla çıkarıldı. Cumhurbaşkanının, Milli Savunma Bakanı’nın “İhsas-ı rey” içeren açıklamaları olmasıydı, zaten böyle bir sonuç çıkmazdı görüşü de hayli yaygın.

TSK’dan yıldızlarını taktığı günlerde çıkarılan teğmenler İzzet Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç, bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlayacak. Mansur Bey, daha önce Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olaylardan sonra TSK’dan çıkarılan 3 teğmeni işe almıştı. Harp Okulu’ndaki törenden sonra andımızın okunmasına, teğmenlerin kılıç çatmasına engel olamadıkları için komutanları Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu TSK'dan çıkarılmıştı. Yavaş bu komutanlara da sahip çıktı.

Tabii, Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren, devre arkadaşlarına tören sonrası subay andını okutan Teğmen Ebru Eroğlu’nu merak etmişsinizdir. Ebru Teğmen, İstanbul’da. Mahkeme kararıyla mesleğine dönemezse, hayatını İstanbul’da sürdürecek.

KONU SİYASİ DEĞİL

Böyle dar günlerinde, zor günlerinde Mansur Bey’in onları sahiplenmesi de önemli. Devlet, millet aleyhine hiçbir faaliyeti olmayan, iyi yetişmiş, mesleklerinin başında mağdur edilmiş, iyi eğitimli bu gençlere ihtiyaç duyulan alanlar oluyor. Daha önce üç teğmenin göreve başlattığında Mansur Bey, sorumuz üzerine şunları söylemişti:

“Teğmenler ihraç edilince işsiz kaldı. Göreve dönebilmek için mahkemeye başvurmuşlar. Ancak, mahkemenin ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Genç insanlar, iyi eğitimliler. Eğitim konuları da bizim ihtiyacımız olan alanlar. Bunları birilerinin sahiplenmesi lazım diye düşündüm.

SEYRETMEMİZ BEKLENEMEZ

Bu teğmenlerin böyle Türkiye’nin ortak değeri üzerinden bir tartışmayla görevlerinden edilmelerini bizim seyretmemiz beklenemez. Bir yönetici olarak ihtiyacımız da vardı. Dolayısıyla değerlendirmek istedik, hepsi bu. İşe alındıklarını özellikle hiç kimseye duyurmadık. Çünkü, bunun altında siyasi bir şey ararlar. Zaten, mahkemenin olumlu sonuçlanması halinde görevlerine dönecekler. Onlar bir an önce asıl görevlerine gitmek istiyor.

Bu insanlara sahip çıkmak, bir kamu kurumu, bu ülkeye borcu olan bir vatandaş olarak duyarlı davranışımızdan başka hiçbir şey değil. Ben göreve de iade edileceklerine inanıyorum. Atatürk’e sahip çıkmak, ülkenin ortak değerlerine sahip çıkmak bir suç olamaz. İnşallah mahkeme de gereğini yapacak diye bekliyorum. Teğmenlerin meslekten çıkarılması maalesef biraz konjonktürle alakalı.”

TSK’dan çıkarılan teğmenlerle ilgili İdare Mahkemesi’nin kararını, yalnız o teğmenler değil, Harbiyeli ruhu taşıyan meslek büyükleri de devre arkadaşları da heyecanla, umutla bekliyor.