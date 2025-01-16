Teğmenler savunma için YDK'ya geldi!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Teğmenlerin YDK'ya geldiği görüntü Anka'da paylaşıldı. Yüksek Disiplin Kurulu'nda bugün yapılacak olan toplantıda teğmenlerin kararının belli olacağı belirtiliyor. MSB, kararın 10 iş gün içinde açıklanacağını duyurdu.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kılıç çatarak, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atan teğmenler hakkında başlatılan soruşturmada teğmenlerle ilgili dosya Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nda bugün yapılacak olan toplantıda görüşülecek.

5 Teğmen ve avukatları sözlü savunma yapmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti. Teğmenlerin, YDK'ya geldiği görüntü Anka TV, tarafından paylaşıldı. 14.00'de toplantı başlayacak.

MSB, YDK'nın kararı yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlayacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atması sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı. 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na getirilmişti. Teğmenlerin tören esnasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

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