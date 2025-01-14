Teğmenler soruşturmasında gündemi sarsacak suç duyurusu!

"Kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerin avukatı Namık Öztürk, bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorladıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyetinde "kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Teğmenler, yazılı savunmalarını Yüksek Disiplin Kurulu’na göndermiş ve suç işlemediklerini beyan etmişlerdi. Son olarak 16 Ocak tarihinde bu kez sözlü savunma yapıp haklarındaki suçlamalara cevap verecekler.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Nefes’de yer alan habere göre; teğmenlerin avukatlığını yapan Namık Öztürk, bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorladıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusunda, dosyanın incelenmesi neticesinde dosyadan evrak çıkarıldığının, dosya ikinci defa Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına geldiğinde birtakım amirlerin ilk kanaat ve tekliflerinin dosyada yer almadığının, dosyada bu amirlerin yeniden düzenledikleri kanaat ve tekliflerin bulunduğunun ve bu suretiyle dosyanın muhteviyatının değiştirildiğinin anlaşıldığı iddia edildi. Suç duyurusunda şu tespitte bulunuldu:

“Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında eğitimlerine devam eden müvekkillerimiz hakkında YDK dosyasının oluşturulması aşamasında, kanaat ve teklif düzenleyecek olan bölük komutanı, tüm teğmenlerin bulunduğu bir içtimada bölüğe hitaben konuşmuş ve teğmenlerle ilgili Silahlı Kuvvetlerden çıkarma cezası verilmesi yönünde kanaat bildirmeyeceğini açıklamıştır. Daha sonra bu kanaatini her nasılsa değiştirmek zorunda kaldığı görülmüştür. Bölük komutanının ifadesinin alınmasını ve kuşkuya yer vermeyecek bir surette gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ederiz.”