Teğmenlerin avukatından gündemi sarsacak soru! Sorunun muhatabı...

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Teğmenlerin avukatından gündemi sarsacak soru! Sorunun muhatabı...

Yemin töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için ihraç edilen teğmenlerin avukatından çarpıcı bir soru geldi. Teğmenlere yöneltilen sorunun "Risale-i Nur"dan alıntı olduğunu ifade eden Öztürk, "Jandarma Genel Müdürü Orgeneral Ali Bey'e soralım bu iddia doğru mudur?" ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için hedef gösterilen teğmenler ihraç talebiyle YDK’ya sevk edilmişti.

YDK, teğmen Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar'ın TSK’dan ihracına karar verdi.

Teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk, jandarmadaki astsubay mülakatıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündem getirdi.

TEĞMENLERİN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN SORU!

Avukat Serdar Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’ya Jandarma mülakatında Risale-i Nur sorusu olup olmadığını sordu.

Serdar Öztürk’ün mesajı şöyle:

“Jandarma kıtadan astsubay alımı mülâkatı sorusu:

‘Hüda semadan indi, deha zeminden çıktı. Hüda kalpte işliyor; dimağı da işletir. Deha dimağda işler; kalbi de karıştırır. Hüda ruhu eder tenvir, taneleri sümbüllettirir. Karanlıklı tabiat onunla ışıklanır.’

beyitinin açıklanması.

Risale-i Nur’dan alıntıymış.

Evet, Jandarma Genel Müdürü Orgeneral Ali Bey'e soralım bu iddia doğru mudur? Doğruysa ilgililer hakkında gereğini yaptın mı?”

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