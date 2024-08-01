Tehlike çanları çalıyor eşik değerin altında kaldı

PMI verileri açıklandı

İstanbul Sanayi Odası açıkladı. İmalat satın alma yöneticiler endeksi temmuz ayında eşik değer olan yüzde 50'nin altında kaldı. PMI yüzde 47,2 çıktı.

PMI eşik değer olan yüzde 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeyi gösterir ancak beş aydır PMI eşik değer olan yüzde 50'nin altında kaldı.

Haziranda yüzde 47,9 olarak tespit edilen PMI temmuzda yüzde 47,2 geriledi. Üst üste beşinci ayda da PMI eşik değerin altında kaldı.

Sektördeki yavaşlama geçen yılın kasım ayından bu yana en belirgin düzeye çıktı. Böylece Kasım 2023'ten en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

PMI'da üst üste dördüncü kez talep koşullarındaki zayıflık imalatçıların üretim düzeyini kasım 2022'den bu yana en düşük orana geriletti. Yavaşlama, istihdamı da etkiledi. Çalışan sayısındaki düşüş son 21 ayın en yüksek hızında ölçüldü.

10 SEKTÖR DARBE YEDİ

Türkiye Sektörel PMI raporu, son 9 ayda ilk kez olmak üzere, takip edilen 10 sektörün tamamında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Üretimde ise giyim ve deri ürünleri haricindeki tüm sektörlerde daraldığını ortaya koydu. Yeni siparişlerde en hafif düşüş ise gıda ürünlerinde tespit edildi. Türk imalatçıları, yurt dışından yeni sipariş almaya yönelik çabalarında ise nispeten daha iyi performans sergiledi. Makine ve metal ürünleri öncülüğünde, üç sektörün yeni ihracat siparişleri büyüme kaydederken, en sert düşüş ise giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünlerinde kaydedildi.