Tehlikeli yolculuğa rekor ceza

Tekirdağ'da kullandığı çekicinin kasasında çocuk taşıyan sürücüye 9 bin 456 lira para cezası uygulandı. Çocuğun araç üzerinde bulunduğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kapaklı ilçesinin Karaağaç-Bahçeağıl kara yolunda ilerleyen bir çekicinin üzerinde çocuğun seyahat ettiğini gören bir sürücü, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Çocuğun araç üzerinde zor anlar yaşadığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı Y.D.'nin kullandığını belirledi. Sürücüye 9 bin 456 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapaklı ilçesi Karaağaç Bahçeağıl yolu üzerinde bir çekicinin seyir esnasında arka kasa kısmına bindirilmiş bir çocuğun olduğu sosyal medya görüntüleri ihbar kabul edilmiş ve komutanlığımızca; sürücü Y.D. isimli şahsa trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak ile araç dışına yolcu bindirmek maddeleri gereğince 9 bin 456 idari para cezası uygulanmıştır" denildi.