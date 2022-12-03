﻿Evinin çatısı başına yıkıldı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Sevişler Mahallesi'nde tek başına yaşayan Hayri Bostan isimli vatandaşın evinin çatısı, bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden çöktü.
Çevredeki vatandaşların kopan gürültü sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine, olay yerine; jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇATININ ALTINDAN ÇIKARILDILAR
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Demirci İtfaiye ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonrası Hayri Bostan, çöken çatının altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Hayri Bostan'ın, tedavisine devam edildiği bildirildi. (İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.