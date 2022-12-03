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Evinin çatısı başına yıkıldı

Demirci'de tek katlı bir evin çatısı bir anda çöktü. Çöken çatının altında kalan Hayri Bostan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 21:42
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Tek başına yaşadığı evin çatısı başına yıkıldı

Evinin çatısı başına yıkıldı
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Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Sevişler Mahallesi'nde tek başına yaşayan Hayri Bostan isimli vatandaşın evinin çatısı, bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden çöktü.

Çevredeki vatandaşların kopan gürültü sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine, olay yerine; jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATININ ALTINDAN ÇIKARILDILAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Demirci İtfaiye ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonrası Hayri Bostan, çöken çatının altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Hayri Bostan'ın, tedavisine devam edildiği bildirildi. (İHA)

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