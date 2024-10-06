Tek dilim baklavanın fiyatı 'pes artık' dedirtti. AKP'li Sayan: Ah denetim ah neredesin

Türkiye’de enflasyonun etkisiyle temel gıda ürünlerinin fiyatları hızla artmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, bu durumu çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor: Bir dilim baklava 40 TL’ye satılıyor.

Geçmişte kiloyla alınan baklava, artık taneyle satın alınabiliyor. Koronavirüs pandemisi ve artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar, sofralarına istedikleri ürünleri koymakta zorlanıyor. Bu durum, Türkiye’nin gıda enflasyonunun geldiği noktayı açıkça gösteriyor.

Baklava fiyatlarındaki bu artış, birçok insanın bütçesini zorluyor. Bazı esnaflar, yüksek fiyatlar nedeniyle artık tek tek baklava satışı yaptıklarını belirtiyor. Bu da baklavanın neredeyse altınla yarışır hale geldiğini gösteriyor.

"İNSANLARIN AKLIYLA OYNAMAYIN"

Sosyal medyada tek bir dilim baklavanın fiyatına isyan eden vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Şöyle bir ürün getirmişler, tek dilim baklava. Fiyatı 40 liraydı yani bir dilim baklava neden 40 lira ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum yani. Neyse dedim önce kötü yorum yapmayalım, içini açalım bakalım belki güzel bir şeydir hani. Fiyatının değerini veriyordur. Abi içini açayım ne göreyim içinde yani. İnsanın aklı ile oynuyorlar yani böyle bir şey olamaz, gerçekten olamaz. Ya şu küçücük dilim baklava 40 lira abi. Ya bunun maliyeti nedir ya? Ya insanların aklıyla oynamayın.”

SAVCI SAYAN: AH DENETİM AH NERDESİN..

Ağrı Belediyesi eski Başkanı ve AKP'li Savcı Sayan da tek bilim baklavanın satılması konusunda kendi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sayan şu ifadeleri kullandı:

Bu rezilliğin sebebi maliyetler mi, yoksa ahlaksız, fırsatçı, Ülkemize ekonomik operasyon yapan şerefsizlerin maşası kurumlar ve kişiler mi? Ah denetim ah neredesin..