Tek eriğin fiyatı 4'e böldürüp yediriyor. Kilosu altınla yarışıyor

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksilere düşmesi sebebiyle yaz meyvelerinin fiyatı el yakar hale geldi.

10 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları sonrası Kayseri'de erik ve kiraz, talep üzerine tezgahlardaki yerini aldı ancak hamile kadınların ve emeklilerin bunlara ulaşması imkansız görünüyor.

Mevsim dışı meyvelerin kilogram fiyatının 3 bin ile 3 bin 200 TL arasında değiştiği ortaya çıktı.

Yurt dışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyveleri, mevsimi dışında satıldığında genellikle aşeren hamileler tarafından alınıyor ama artık hamilelikte aşermek de lüks oldu. Şu anda erik ve kirazın fiyatı gramı geçti çeyrek altınla adeta yarışıyor.

"GENELLİKLE AŞERENLER ERİK VE KİRAZ İSTİYOR"

5 yıldır manav işlettiğini belirten Ekrem Kanarya (32), "Aşerenler için meyve temini yapıyoruz. Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri, günün her saati arıyor. Aşeren kadınlar, genellikle kayısı, kiraz, erik, çilek gibi kış mevsiminde bulamadıkları birçok ürünü buradan alabiliyor. İşletmemiz kapalı olsa dahi kadınlar aşerdiği için akşam işletmemizi açıp, ürünlerin teminini sağlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

KİLO FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

Herkesin en çok canının çektiği meyveler olan erik ve kirazın kilosunun 3 bin 200 lira civarında olan çeyrek altınla yarıştığını belirten Kanarya, "1 adet erik 53 lira, kilogram fiyatı da 3 bin 200 TL oldu. Kirazın 1 adedi 32 lira 50 kuruş, kilogram fiyatı da 3 bin TL'yi gördü.

Türkiye'de bu ürünlerin temin edilmesi oldukça zor. Biz de yaz meyvelerini yurt dışından temin ediyoruz.

Yurt dışından gelen ürünler de normal döneminden gelenlere göre daha pahalı olur. Bu pahalılık nedeniyle almayanlar ya da vazgeçenler de oluyor. Sadece aşerenler için bu meyveleri temin etmek gerekiyor.

Söz konusu talepler ise akşam iş yerimizi kapattıktan sonra gerçekleşiyor. Gerektiği durumlarda iş yerimizi açarak, aşeren kadınların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tüm ürünlerde yaşanan artış, kış aylarında zor bulunan yaz meyvelerinde de artışa neden oldu. O yüzden fiyatlar, normal ürünlere göre farklı oluyor" dedi.

Müşterilerden Fatih Abaylı ise "Erik maalesef çok pahalı. Allah, eşi aşerenlere yardım etsin. Şu an sanırım eriğe yapılan yatırım, en mantıklı yatırım olur. Fiyatı altın ile yarışıyor" açıklamalarında bulundu.