Tek odalı harabe eve istenen kira 'pes' dedirtti

İstanbul'da ilana konulan ve 4 bin lira kira istenen ev şaşırttı. 'Haraber' evde mutfakta sadece musluk var.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tek odalı harabe eve istenen kira 'pes' dedirtti

Haber Global'ın haberine göre, İstanbul'da 4 bin TL'ye ilana konulan kiralık evi görenler şaştı kaldı. Ev adı altında harabeye istenen 4 bin TL'lik kira sosyal medyada da gündem oldu.

Şişli Feriköy'deki evde bir oda, bir banyo ve az bir şey mutfak olduğunu gösteren emlakçı, mutfakta sadece musluk olduğunu belirtti.

Kullanım alanı 15 metrekare olan ve görüntüsü evden çok harabeyi andıran yerde mutfak, salon ve banyo aynı alanda bulunuyor.

Başta İstanbul olmak üzere özellikle büyükşehirlerdeki ev kiraları alıp başını giderken; Şişli'deki ilan, görenlere 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Sosyal medyada gündem olan ilanda yer alan 15 metrekarelik 'harabe' şoke ederken, istenen kira ücreti de şaşkına çevirdi.

İstanbul'da 4 bin TL'ye ilana konulan kiralık evi görenler şaştı kaldı. Ev adı altında harabeye istenen 4 bin TL'lik kira sosyal medyada da gündem oldu.

EMLAKÇI DA ŞAŞIRDI: "BURASI EV DEĞİL"

Söz konusu duruma evin emlakçısı da şaşırdı. Haber Global'e konuşan emlakçı Murat Buyuran, "Burası ev bile değil. Doğrudur" dedi.

MUTFAKTA SADECE MUSLUK VAR

Şişli Feriköy'deki evde bir oda, bir banyo ve az bir şey mutfak olduğunu gösteren emlakçı, mutfakta sadece musluk olduğunu belirtti.

ARAYANLAR, GELİP BAKANLAR VAR

İlandaki harabe için arayanlar, gelip bakanlar olduğunu belirten Buyuran, bu kişilerin bekar kişiler olduğunu söyledi

SADECE 15 METREKARE

Kullanım alanı 15 metrekare olan ve görüntüsü evden çok harabeyi andıran yerde mutfak, salon ve banyo aynı alanda bulunuyor.

Emlakçı Buyuran, söz konusu piyasa şartlarında zor da olsa bu evin de bu fiyata tutulabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

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