Tek rakibi Zehra Güneş

Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alan kadın sporcular arasında güzellikleriyle öne çıkanlar da bulunuyor.

Ayrıca sporcular sosyal medyadan da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Alman atlet Alica Schmidt, bu alanda olimpiyata katılan kadın sporcular arasında ilk sırada yer alıyor.

2020-21 sezonunda Borussia Dortmund'un futbol takımının kondisyon antrenörlüğünü de yapan ünlü atletin çok sayıda madalyası bulunuyor.

Alica'nın sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Kadın voleybolcular arasında en fazla takipçisi bulunan Zehra Güneş, şu anda Alman sporcunun en yakın rakibi konumunda.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızlarından olan Zehra Güneş'in 4.1 milyon takipçisi bulunuyor.