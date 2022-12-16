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Döviz taşıyan kurye paraları yola düşürdü: Tek tek paraları istedi kayıp 84 bin euro

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yüklü miktarda döviz bulunan kuryenin taşıdığı paralar yola saçıldı. Vatandaşlardan tek tek paraları istemesine rağmen 84 bin euro (1.7 milyon TL) kayıp.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:56
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Tek tek paraları istedi kayıp 84 bin euro. Döviz taşıyan kurye paraları yola düşürdü

Döviz taşıyan kurye paraları yola düşürdü: Tek tek paraları istedi kayıp 84 bin euro
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“İstanbul Duysun” adlı Instagram hesabının paylaştığı görüntülere göre, dün akşam üzeri İstanbul'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Zeytinburnu sahilinde hareket halinde olan bir kurye, taşıdığı döviz bürosunun paralarını düşürdü.

PARALARI ALIP KAÇTILAR
Paraları montunun içine saklayan kurye, fermuarının patlaması sonucu paraları düşürdü. Etrafa konfeti misali saçılan paraları alan birçok insan kaçtı.

TEK TEK PARALARI İSTEDİ
Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan kurye, arabalarından inerek paraları toplayan vatandaşların yanına giderek tek tek paraları istedi.

Videonun sonunda yabancı uyruklu bir şahsın aldığı parayı vermek istemediği görülürken kuryenin 84 bin euro yani yaklaşık 1.7 milyon TL'yi kaybettiği öğrenildi.
 

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Vatan aşığı
16.12.2022 11:42
Kesin yabancıdır ya kara paradır ya terörist ülke bu eşkiyalarda dolu umarım bütün parayı götürmüşlerdir  
 
FARK VAR
16.12.2022 11:37
Geçenlerde benzer haber vardı ve parası eksiksiz teslim edilmişti. Vay be demiş, övünmüştük. Şimdi ne oldu.  
 
BJK gakko
16.12.2022 11:07
Montun içine para mı konur dostum, hem kendini hem bizi üzdün ve trajik bir biçimde ülke gerçeklerini birilerinin yüzüne vurdun ancak boşa  
 
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