Tekel bayine silahlı saldırı. Kadın vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekel bayine silahlı saldırı. Kadın vuruldu

Sancaktepe'de bulunan tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. 1 kadın yaralandı saldırganlar kaçtı.

İnönü Mahallesi Akbudak Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişiler mahalleye bir motor ve otomobil ile geldi. Şahıslar burada silahlarla sokak üzerinde bulunan bir tekel bayiye silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu tekel bayisinde işletmecilik yapan Cemile G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışması yaptı.

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