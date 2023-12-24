Tekel bayisinde kaşla göz arasında 2 bin liralık malzeme çaldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe’de önceki ay, bir tekel bayisine giren şahıs, kasada bulunan yaşlı adamı 'karton sigara alacağım' diyerek oyaladı.

Yaşlı adam, müşteri taklidi yapan şahsın isteğini yerine getirmek için eğildiği sırada, şahıs elektronik sigara çaldı.

Adamdan bir şeyler daha isteyerek dikkatini dağıtan şahıs, adam arkasını döndüğü esnada 3 adet elektronik sigara daha çaldı. Toplamda 2 bin lira değerinde 4 adet elektronik sigara çalan şahıs, 'dışarıdan içecek alacağım' diyerek dışarıya çıktı.

Yaşlı adamın bir anlık boşluğundan faydalanan şüphelinin hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

71 yaşındaki dükkan sahibinin dükkanına giren hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.