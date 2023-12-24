Tekel bayisinde kaşla göz arasında 2 bin liralık malzeme çaldı

Kaynak: İHA
Tekel bayisinde kaşla göz arasında 2 bin liralık malzeme çaldı
Eyüpsultan'da bir tekel bayisine giren hırsız, 'karton sigara alacağım' bahanesiyle oyaladığı dükkan sahibini oyaladığı sırada tezgahta bulunan 2 bin lira değerinde 4 tane elektronik sigara çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe’de önceki ay, bir tekel bayisine giren şahıs, kasada bulunan yaşlı adamı 'karton sigara alacağım' diyerek oyaladı.

Yaşlı adam, müşteri taklidi yapan şahsın isteğini yerine getirmek için eğildiği sırada, şahıs elektronik sigara çaldı.

Adamdan bir şeyler daha isteyerek dikkatini dağıtan şahıs, adam arkasını döndüğü esnada 3 adet elektronik sigara daha çaldı. Toplamda 2 bin lira değerinde 4 adet elektronik sigara çalan şahıs, 'dışarıdan içecek alacağım' diyerek dışarıya çıktı.

Yaşlı adamın bir anlık boşluğundan faydalanan şüphelinin hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

71 yaşındaki dükkan sahibinin dükkanına giren hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

aw105095-02.jpg

aw105095-03.jpg

aw105095-04.jpg

aw105095-05.jpg

aw105095-06.jpg

Son Haberler
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı Gündem
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak Spor
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi Spor
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi Gündem
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu Gündem
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu Gündem
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik Gündem
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik