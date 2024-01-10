Tekel bayisini taradılar. Hem de içeride müşteri varken

Görüntü İstanbul Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinin güvenlik kamerasından.Siyah bir otomobille gelen saldırganlardan bir araçtan indikten sonra otomotik silahla tekel bayisine yaylım ateşi açıyor. Bir ara silah tutukluk yapıyor. Ama saldırgan silahtaki sorunu çözdükten sonra yine ateşe devam ediyor.

SALDIRGAN MASKELİYDİ

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki tekel bayisine otomatik silahla yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri yeni ortaya çıktı. O görüntülerde dehşet vardı. Maskeli bir saldırgan, otomobille geldiği olay yerine araçtan indikten sonra tekel bayisine kurşun yağdırdı. Bu sırada içeride müşteriler de bulunuyor. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sırasında yaralanan olmadı ama saldırının nedeni de belli olmadı. Çünkü iş yeri sahibi Esin Çakmak'in verdiği bilgiye göre hiç bir düşmanları olmadığı yönündeydi. O zaman bu saldırı neden yapıldı. Bir provokasyon mu içeriyordu. Şimdi bu sorunun cevapları aranıyor. Şimdi Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde aracın plakası ve saldırganların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.