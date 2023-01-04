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Tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:32
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Tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı

Tekerlekli sandalye ile geldi yürüyerek çıktı
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İHA’nın haberine göre; Omurilik kanal darlığı sıkıntısı çeken ve yürüyemez hale gelen 53 yaşındaki Osman Yıldırım tekerlekli sandalyeyle geldiği Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tevfik Güç tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından 2. gün yürüyerek taburcu olduğu bildirildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Osman Yıldırım bir süredir yaşadığı omurilik kanal darlığı sıkıntısı yüzünden dayanılmaz ağrılar çekerek son 2 aydır yürüyemez duruma geldiği ifade edildi.

Sürekli ağrı kesicilerle ağrılarını hafifletmeye çalışan Yıldırım bir dostunun önerisiyle Gaziantep’te özel bir hastaneye geldi. Burada Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tevfik Güç tarafından yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı verildi. Tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Yıldırım’a Dr. Tevfik Güç tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından 2 günde yürüyerek taburcu edildiği bildirildi.

Dr. Güç, Omurga ameliyatlarının iyi seçilmesi ve tecrübeyle beraber birleştirildiğinde iyi sonuç alındığı vurgulandı.

“İKİ AYDIR YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞTİ”

Yapılan başarılı ameliyatla ilgili bilgiler paylaşan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tevfik Güç, “Yaptığımız ameliyat omurilik kanal darlığı ameliyatı benim bu konuda uzun süre uğraştığım bir ameliyat tarzıdır. Buradaki ana problem omurga yapısının kanal darlığının yavaş yavaş artış göstermesi hastanın kademeli olarak yol yürüyüş mesafesinin azalması ayakta başlayan ağrılar ve kramplardır. Bu hastamızda da böyle şikâyetler oldu. Bu tür hastalar ameliyat kararı verirken çok tereddüt ederler. Bu hastamız son 2 aydır iyice yürüyemez hale gelmişti. Kendi başına yürüyemez hale geldi. Ameliyat öncesi yürütmeye çalıştım yürüyemedi. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Ameliyattan sonra hastamız yürüyor. Bugün ameliyatın 2. günü, şimdi hastamızı taburcu edeceğim. Tekerlekli sandalyeyle geldi yürüyerek çıkacak. Omurga ameliyatları iyi seçilirse tecrübeyle beraber birleştirilirse sonuç çok iyi olur. Hastanın inanması da çok önemlidir” diye konuştu.

“DÜN AMELİYAT OLDUM BUGÜNDE TABURCU OLACAĞIM”

Kendisine yapılan başarılı ameliyatın ardından bugün taburcu olacağını ifade eden Osman Yıldırım şunları söyledi:

“Benim hem bel fıtığım vardı hem de kanal daralmam vardı. Son 2 aydır yürüyemiyordum. Kemiklerimin sinirleri sanki kerpetenle çekilmiş gibiydi. Belimi doğrultamıyordum. Hatem Hastanesini bir dostumuz önerdi. Bizde buraya geldik çok memnun kaldık. Dün ameliyat oldum bugünde taburcu olduk. Çok şükür yürüyebiliyorum belimi doğrultabiliyorum. Özellikle doktorum Tevfik Güç’e çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi”

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