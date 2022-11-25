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Çorlu'da pitbull dehşeti. Sahibinden kurtulan pitbull çocuğu ısırdı

Tekirdağ Çorlu'da sahibinin elinden fırlayan pitbull cinsi köpek, yoldan geçen 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu. Aile, köpek sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:54
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Tekirdağ Çorlu'da pitbull dehşeti. Sahibinden kurtulan pitbull çocuğu ısırdı

Çorlu'da pitbull dehşeti. Sahibinden kurtulan pitbull çocuğu ısırdı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak’ta yaşandı. Sahibinin elinden fırlayan pitbull cinsi köpek, yaya halindeki Sercan Baran Çılgın’a (10) saldırdı. Bir anda kabus yaşayan çocuk, kendisini savunmaya çalışsa da yaralanmaktan kurtulamadı.
Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan Çılgın, çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


“CANIMI ACITTI”
Olay anını anlatan Sercan Baran, “Toptancıya bakmak için yoldan geçerken köpeği fark etmedim. Benim koştuğumu gördü diye sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Üstüme doğru atladı ve kalçamı tuttu. Ne kadar kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da olmadı. Bacağımdan ısırdı ve canımı acıttı” diye konuştu.


“YASAKLI HAYVANI SOKAĞA ÇIKARIYORSAN TEDBİRİNİ ALACAKSIN”
Baba Hayrettin Çılgın, “Bu hayvan yasaklı bir hayvan zaten. Bunu sokakta gezdiriyorsan tasmasını, ağızlığını eksik etmeyeceksin, tedbirini alacaksın. Ben de hayvansever bir insanım. Kedileri, köpekleri severim ama bu olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık” dedi.

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