﻿Sahil kırmızı yosunla doldu 

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopardığı kırmızı tonlardaki yosunları Tekirdağ sahiline sürükledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir haftadan beridir lodosun sert esmesinden dolayı denizin dibindeki otlar su üstüne çıkıyor. Sert lodoslar beraber kıyıya vuruyor” diyerek bunun herhangi bir sıkıntısının olmadığını ifade etti.