Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Çeşme doldu taştı. Büyük şehirlerden güneye inebilen şansı vatandaşlar Ege'nin ve Akdeniz'in çivit mavisi sularına girerken, ya o bölgelere gidemeyenler ise en yakın bölgelere koştu.

İşte o bölgelerden biri de Tekirdağ oldu.Sahiller denize girenlerle doldu taştı.

Tekirdağ'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.