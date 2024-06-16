Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu

Kaynak: AA
Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye gidemeyenler, Tekirdağ sahillerine akın etti. Plajlar doldu.

Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Çeşme doldu taştı. Büyük şehirlerden güneye inebilen şansı vatandaşlar Ege'nin ve Akdeniz'in çivit mavisi sularına girerken, ya o bölgelere gidemeyenler ise en yakın bölgelere koştu.

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İşte o bölgelerden biri de Tekirdağ oldu.Sahiller denize girenlerle doldu taştı.

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Tekirdağ'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

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