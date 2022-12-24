Tekirdağ Saraykent Turizm işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tekirdağ Saraykent Turizm, bünyesinde temizlik personeli ve beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 15 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK

2) İLÇE SINIRLARI İÇİNDE İKAMET EDİYOR OLMAK

3) ADLİ SİCİL KAYDI OLMAMAK

4) EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK

5) ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ BULUNMAMAK

6) KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK(Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

7) EMEKLİ OLMAYAN

8) ÇALIŞMAYA ENGEL SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAK

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) ÖZGEÇMİŞ (CV)

2) Görüşme olumlu sonuçlandıktan sonra evrak listesi verilecektir.